Matthew Mindler, morto a 19 anni l'attore di Quell'Idiota di Nostro Fratello

Si sono concluse nel modo peggiore le ricerche di Matthew Mindler, l'attore 19enne che lo scorso 26 agosto non aveva fatto ritorno alla Millerville University dopo essersi allontanato dal campus. A dichiarare il decesso dell'ex-star di Quell'Idiota di Nostro Fratello è stata proprio la direzione dell'università a cui era iscritto.

"È con il cuore colmo di dolore che vi informiamo della morte del 19enne Matthew Mindler di Hellerton, Pennsylvania, studente del primo anno alla Millersville University. I nostri pensieri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà" è stata la mail con cui l'università ha annunciato ai proprio studenti il ritrovamento del cadavere di Mindler.

Attualmente nulla è ancora stato accertato relativamente alle cause della morte del giovane, con la polizia che indaga per cercare di far luce sulla questione. Mindler, ricordiamo, era noto al mondo del cinema per essere apparso in più di una produzione nel corso degli anni '10 del 2000, dando poi l'impressione di aver accantonato la carriera da attore in età più adulta.

La prova più famosa di Mindler resta comunque quella offerta al fianco di Paul Rudd ed Elizabeth Banks in Quell'Idiota di Nostro Fratello, film del 2011 per la regia di Jesse Peretz. Vedremo, a questo punto, quale sarà il risultato delle indagini sulla sua triste scomparsa.