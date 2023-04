Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli: 'Faremo test DNA'

Matthew McConaughey ha affermato che il suo co-protagonista di True Detective e amico intimo Woody Harrelson potrebbe essere in realtà suo fratello biologico, e che entrambi stanno valutando di indagare ufficialmente tramite un test del DNA.

Parlando al podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, McConaughey ha rivelato che i due attori hanno recentemente scoperto che sua madre conosceva 'intimamente' il padre di Harrelson. "Sai, tra di noi non abbiamo mai capito fino in fondo dove inizio io e dove finisce lui, o dove inizia lui e finisco io, non so se mi spiego", ha detto l'attore 53enne. “E questo ha sempre fatto parte della nostra amicizia: i miei figli lo chiamano zio Woody, i suoi figli mi chiamano zio Matthew. E a volte ci confondiamo con le foto di famiglia, alcune sembrano mie e invece sono sue, e viceversa."

McConaughey ha raccontato che alla fine lui e Harrelson hanno deciso di indagare sulle loro storie familiari. “Abbiamo fatto qualche conto e abbiamo scoperto che suo padre [di Harrelson] era libero nello stesso momento in cui mia madre e mio padre stavano attraversando il loro secondo divorzio. Abbiamo anche trovato possibili ricevute e luoghi nel Texas occidentale dove potrebbe esserci stato un raduno, un incontro o una cosa simile."

Il padre di Woody Harrelson, Charles, che ci crediate o meno era un sicario a contratto che fu condannato per la prima volta nel 1960 per rapina a mano armata. Fu incarcerato nel 1973 per omicidio e rilasciato dopo cinque anni per buona condotta. Nel 1981 è stato condannato a due ergastoli per l'assassinio di un giudice distrettuale. Ha anche affermato di aver assassinato John F Kennedy ed è morto in prigione nel 2007. McConaughey ha dichiarato che i due attori stanno cercando di decidere se sottoporsi o meno ad un test del DNA per confermare la sospetta parentela: "Per Woody è più facile, e quindi sta spingendo per farlo. Ma per me vorrebbe dire scoprire che quello che ho considerato mio padre per 53 anni in realtà non lo è mai stato".

Curiosamente, Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono i protagonisti della nuova serie Apple TV+ Brother from another mother, nella quale interpretano versioni fittizie di se stessi che vivono insieme in una fattoria. Realtà e fantasia sono destinate ad incontrarsi? Vedremo come si evolverà questa divertente e assurda vicenda.