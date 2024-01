Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono realmente fratelli?

Continua a far discutere l’indiscrezione, portata avanti dagli stessi protagonisti, che vorrebbe Matthew McConaughey e Woody Harrelson essere fratelli a tutti gli effetti. Ripercorriamo la storia della possibilità che i due grandi amici possano condividere un legame di sangue incredibile, vista la storia privata e lavorativa delle star.

Dopo aver ricordato che Woody Harrelson ha rifiutato Hunger Games per due volte, torniamo ad occuparci dell’attore texano e della particolarissima storia che lo connette al collega e compagno di sempre.

Harrelson e McConaughey sono entrambi nati in Texas e hanno potuto lavorare insieme in diversi progetti televisivi e cinematografici, sviluppando un’amicizia che li ha sempre visti molto uniti.

Sembra, però, che potrebbe esserci dell’altro: pare infatti che la mamma del protagonista di Interstellar possa aver avuto una relazione con il padre del Billy Hoyle di Chi Non Salta Bianco è proprio nel periodo in cui McConayghey sia stato concepito, rendendo l’idea che i due possano essere fratellastri, qualcosa di più che una mera congettura.

Lo stesso attore di Magic Mike ha rivelato che sua madre avrebbe spiegato a Harrelson di aver conosciuto suo padre durante una vacanza che le famiglie di entrambi hanno passato in Grecia.

Altri indizi che avallerebbero una relazione clandestina tra i due, sarebbero rappresentati da ricevute che potrebbero fare pensare a dei luoghi d’incontro in cui i due genitori potrebbero essersi incontrati.

Se Harrelson si è detto più volte disposto ad eseguire un test del DNA, per McConaughey la posta in palio sembrerebbe essere un po’ troppo alta: il rischio, in effetti, è quello di scoprire il fatto che quello che ha creduto essere suo padre per tutta una vita, potrebbe non esserlo.

Secondo alcuni utenti della Rete, che non ha potuto fare altro che scatenarsi su un argomento tanto particolare, la cosa potrebbe ridursi a una semplice trovata pubblicitaria per la prossima opera a cui i due attori parteciperanno e che, casualmente, si intitola, Brother from Another Mother.

In attesa di capire se potremo mai scoprire la verità o se i due riveleranno di averci soltanto preso in giro, vi lasciamo al racconto di un importante provino di Matthew McConaughey andato male.