Matthew McConaughey voleva interpretare Hulk ma la Marvel non era interessata

A interpretare il Golia Verde nella sua prima apparizione ufficiale nel Marvel Cinematic Universe ci pensò Edward Norton ne L'Incredibile Hulk, e alla fine, dopo diversi scontri creativi con lo studio, l'attore venne sostituito da Mark Ruffalo, che detiene saldamente il ruolo, ma anche Matthew McConaughey avrebbe voluto interpretarlo.

Sempre in occasione della presentazione del suo libro di memorie, Greenlights, proprio l'interprete Premio Oscar per Dallas Buyers Club e protagonista di Interstellar ha avuto modo di chiacchierare della faccenda durante l'ultimo episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz.



La conversazione è stata dirottata su L'Incredibile Hulk perché sia il conduttore che la star si sono scoperti grandi fan dello show televisivo con Lou Ferrigno, al che Horowitz a chiesto a McConaughey se avesse mai desiderato interpretare Bruce Banner nel Marvel Cinematic Universe.



Horowitz: "Hai mai avuto la possibilità di interpretare Banner?"



McConaughey: "No, non l'ho avuta"



H: "Peccato"



M: "Avrei davvero voluto però"



H: "Davvero?"



M: "Sì!"



H: "Hai provato a farti sentire?"



M: "Certamente"



H: "Non stai scherzando, vero?"



M: "No, ma hanno solo risposto 'no, grazie'".



Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Matthew McConaughey nel ruolo di Hulk nel MCU? O preferito di gran lunga Ruffalo? Ovviamente fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.



