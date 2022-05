Matthew McConaughey sulla sparatoria in Texas: 'É un'epidemia che possiamo controllare'

Nella giornata di oggi c'è stata una sparatoria nella città di Uvalde, in Texas, dove 21 persone hanno perso la vita: 19 bambini e 2 adulti. Non si tratta della prima volta che un episodio del genere sconvolge gli USA, e adesso l'attore Matthew McConaughey, nativo di Uvalde, ha deciso di pubblicare un intervento in merito.

Ancora una volta, mentre porta avanti diversi impegni lavorativi, McConaughey prende una pausa per parlare di uno dei fenomeni più pericolosi e diffusi negli USA e far riflettere i cittadini. "Come tutti sapete, oggi c'è stata un'altra sparatoria di massa, questa volta nella mia città natale di Uvalde, in Texas" ha esordito l'attore. "Ancora una volta abbiamo tragicamente provato di aver fallito nell'essere responsabili dei diritti che la nostra libertà ci concede. Il vero invito all'azione ora è che ogni americano si guardi allo specchio più a lungo e più in profondità e si chieda: 'Che cosa apprezziamo veramente? Come risolviamo il problema? Quali piccoli sacrifici possiamo fare oggi per avere una nazione, uno stato e un vicinato più sicuri e in salute da domani?' Non possiamo più sospirare, trovare scuse, e accettare che ci sono realtà tragiche al momento."

McConaughey prosegue, dicendo che dobbiamo "rinegoziare i nostri desideri dai nostri bisogni". Secondo lui "questa è un'epidemia che possiamo controllare, e da qualunque parte noi stiamo, sappiamo tutti che possiamo fare di meglio. Dobbiamo fare di meglio. Bisogna agire in modo tale che nessun genitore debba vivere ciò che i genitori di Uvalde e gli altri prima di loro hanno vissuto".