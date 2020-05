Matthew McConaughey sfacciato con Jennifer Lopez: 'Tu sei più che abbastanza'

Quanti spettatori sognarono, ormai quasi vent'anni fa, davanti alla storia d'amore tra Mary Fiore e Steve Edison raccontata in Prima o Poi mi Sposo? Il film con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey resta un must delle commedie romantiche dei primi anni 2000, e anche i due protagonisti sembrano ricordarlo con piacere.

Lo ricorda sicuramente Jennifer Lopez, che oggi ha voluto celebrare l'esperienza sul set postando su Twitter una delle scene più commoventi del film, quella in cui la wedding planner Mary si apre con Steve confessandogli di aver pensato spesso di "non essere abbastanza".

"Ti sbagli. Tu sei abbastanza" è la risposta del personaggio di McConaughey, ma l'attore si è voluto spingere oltre nei commenti al post della sua collega, con un "Tu sei più che abbastanza" che ha subito fatto brillare gli occhi ai tanti spettatori affezionati al film. Che ci siano le premesse per un sequel di Prima o Poi mi Sposo? Per ora non sembrano esserci indizi al riguardo, ma si sa... In questi casi mai dire mai!

In un altro post, lo stesso McConaughey ha poi ricordato il momento in cui lo ingaggiarono per il film: "C'era uno sciopero degli sceneggiatori, stavano cercando di realizzare quanti più film possibile perché c'era il rischio di uno stop. Per via dello stop non avrebbero potuto girare altri film. Ricordo molto bene questa cosa perché mi pagarono molto bene".

Di recente, invece, Jennifer Lopez ha dovuto smaltire la delusione della mancata candidatura agli Oscar per il suo Hustlers.