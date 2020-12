Matthew McConaughey a ruota libera:'Società che evita il confronto è anticostituzionale'

Il premio Oscar Matthew McConaughey è tornato a commentare le sue dichiarazioni di settimana scorsa, specificando alcuni passaggi durante la sua partecipazione online allo show di Good Morning Britain, parlando di fake news e libertà d'espressione, spaziando da un argomento all'altro e come sempre approfondendo diversi temi.

"Abbiamo bisogno di liberali, quelli che non credo ci servano sono illiberali. Quello che non credo vedano alcuni liberali è che vengono cannibalizzati dagli illiberali. Ci sono estremi da entrambe le parti che penso siano ingiusti.... l'estrema sinistra e l'estrema destra illegittimano completamente l'altra parte. Esagerano la posizione dell'altra parte in uno stato irrazionale che non ha senso. Non è giusto" sottolinea McConaughey.

L'attore ha affrontato anche il tema della cancel culture:"Dove finirà la linea di galleggiamento sulla libertà di parola, cosa permettiamo e cosa no, dove va questa cultura dell'annullamento, è un posto molto interessante in cui siamo impegnati come società e stiamo cercando di capire. Non abbiamo trovato il punto giusto" ha dichiarato.

E secondo la star la nostra società ha bisogno di un confronto legittimo e che ci siano posizioni differenti per far sì che la democrazia funzioni:"Devi confrontarti per trovare coesione. Ed è allora che una democrazia funziona bene".

E infine un pensiero sulle fake news:"Di quali leader ci fidiamo? Di quali mezzi di comunicazione ci fidiamo? C'è così tanta sfiducia in questo momento, inizi a diffidare di te stesso, il che conduce in alcuni punti davvero difficili. Dobbiamo trovare una qualche forma di leadership che possiamo ascoltare, d'accordo o meno, ma fidarci".



