Matthew McConaughey ha rifiutato un assegno da 15 milioni per un film: ecco perché!

Oggi quello di Matthew McConaughey è sicuramente uno dei nomi più richiesti dai produttori di Hollywood, ma per una porzione molto ampia della sua carriera, l'attore era frequentemente associato al genere delle commedie romantico con lieto fine che negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, fruttano parecchio al box-office. Ma poi disse basta.

Prima della svolta nella sua carriera, il nome di McConaughey era associato a film come Prima o poi mi sposo, Come farsi lasciare 10 giorni, A casa con i suoi, La rivolta delle ex e così via... ma intorno al 2010 l'attore decise di dare una svolta alla propria carriera prendendosi una lunga pausa che lo tenne fuori dal set per circa 20 mesi, periodo durante il quale non lavorò affatto.

In un'intervista con Gary Vaynerchuk, McConaughey ha spiegato che la decisione arrivò dopo aver cercato se stesso su Google ed essersi reso conto che era in gran parte conosciuto come un semplice "ragazzo senza maglietta da commedia romantica". L'attore ha specificato che non si vergognava di questo, dato che gli permetteva di pagare le bollette, ma gli impediva di essere ingaggiato per progetti cinematografici di ben altro genere. McConaughey decise di tornare a casa sua, in Texas, e dire ai suoi agenti: "Non li farò più".

Pochi mesi dopo questa lunga pausa, gli fu offerta una parte per 8 milioni di dollari, che ha rifiutato. Anche se lo studio ha poi aumentato l'offerta fino a 14,5 milioni di dollari, McConaughey è rimasto fermo nella sua decisione e non ha accettato la parte. "Non è stato facile prendere quella decisione. Ho persino pensato di dover cambiare carriera. Ora, badate che questo all'epoca, è quando Hollywood ricevette davvero il messaggio".

McConaughey ha poi aggiunto che lo script che gli avevano mandato era migliorato dopo che l'offerta era aumentata ma non gli ha fatto comunque cambiare idea. L'attore ha poi detto che quel film non è mai entrato in produzione senza il suo coinvolgimento.

Quella fermezza nella sua decisone ha poi permesso a McConaughey di essere ingaggiato per Killer Joe di William Friedkin e da lì per Dallas Buyers Club che gli varrà l'Oscar nel 2014 e per la serie True Detective, la cui prima stagione con McConaughey e Woody Harrelson è ancora oggi la più acclamata dalla critica.

Al momento McConaughey si è speso contro il covid, ha pubblicato l'autobiografia Greenlights ma non ha altri progetti in cantiere. Il suo ultimo film rimane The Gentlemen di Guy Ritchie.