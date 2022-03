Matthew McConaughey ribadisce:'Non ho fatto il trapianto di capelli'

Il premio Oscar Matthew McConaughey ha rispedito al mittente le voci che ritengono che l'attore si sia sottoposto in passato ad un trapianto di capelli. Nonostante ammetta di avere più capelli rispetto ad un decennio fa, McConaughey nel libro spiega che trattamento riserva al suo cuoio capelluto.

"Prendo questo topico unguento e lo strofino sul cuoio capelluto, una volta al giorno per 10 minuti. M'impegno completamente, niente Propecia, niente di niente, solo lavoro manuale. Tutto quello che posso dirvi è che sono tornati. Ho più capelli adesso di quanti ne avessi nel 1999" scrive l'attore - che lo scorso anno ha inaugurato il canale YouTube di Matthew McConaughey - nel memoir.

Il nome dell'unguento non è mai menzionato ma l'attore assicura di avvalersene anche oggi, forse per cercare di mantenere questo 'miracoloso' risultato.

Nessun intervento medico quindi, come invece dichiara un dottore di Beverly Hills, che dichiara come il nome di Matthew McConaughey compaia sempre nelle conferenze che riguardano i trapianti dei capelli, poiché si pensava che il ritorno dei capelli all'attore fossero dovuti ai trapianti.

Addirittura un medico avrebbe affermato di aver eseguito lui stesso il lavoro.



Qualunque sia il motivo, Matthew McConaughey ne sta incredibilmente giovando in questi anni, come testimoniano le foto delle sue apparizioni. A novembre McConaughey ha smentito la candidatura a governatore, dichiarando di non essere interessato al momento ad una carriera politica, parallela a quella cinematografica.