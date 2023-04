Matthew McConaughey racconta lo spavento ad alta quota:'È stato molto strano'

Il mese scorso il premio Oscar Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves erano a bordo di un volo Lufthansa che ha vissuto degli attimi parecchio turbolenti in alta quota. Nel corso di una recente intervista McConaughey ha parlato di quegli attimi e dello spavento provato in quel difficile contesto.

L'attore ha ricordato di non indossare la cintura di sicurezza:"Il mio tavolino è ciò che mi ha tenuto fermo. Non avevo la cintura di sicurezza allacciata e non c'era un avviso di cintura di sicurezza poco prima che accadesse".



La moglie invece aveva la cintura:"Sei sospeso, sei a gravità zero. Il tuo vino rosso, il bicchiere e i piatti sono tutti sospesi, fluttuanti, e se ne stanno a mezz'aria. Stanno lì per un po' di tempo, uno, due, tre, quattro secondi, poi tutto crolla. Oltre ad esser stato uno spavento infernale è stato anche molto strano. Senti le reazioni delle persone, alcune erano silenziose come fantasmi. Altre scoppiavano a ridere ogni pochi secondi e naturalmente non erano risate divertite. Erano persone sotto shock".



Non solo i passeggeri. L'aereo con Matthew McConaughey stava precipitando e anche gli assistenti di volo erano terrorizzati:"Se vedi che l'assistente di volo non sembra estremamente sicuro di sé dici 'oh, oh'. È stato di gran lunga il volo peggiore che abbia mai fatto".



Nel frattempo Matthew McConaughey è pronto al ritorno in tv, magari nello spin-off di Yellowstone.