Matthew McConaughey e quel provino per Titanic: 'Ero convinto di aver ottenuto la parte'

Nel 2014 Leonardo di Caprio e Matthew McConaughey si sono contesi la statuina più ambita agli Oscar. In quell'occasione il protagonista di Dallas Buyers Club ha avuto la meglio ma sembra che alcuni anni prima, sia stato proprio di Caprio a rubargli il celebre ruolo di Jack Dawson in Titanic.

"Mi fecero recitare con Kate Winslet. Non era un vero e proprio provino, eravamo già alla fase degli screen test" ha rivelato nelle scorse ore McConaughey al podcast di Rob Lowe. "Una volta finite quelle prove, mentre uscivo, uno della produzione mi accompagnò. C'era un'atmosfera tutta piena di sorrisi e abbracci, sembrava che tutti mi dicessero 'Ehi, è andata benissimo'. Ero convinto di aver ottenuto la parte. Invece no, non è successo".

Con un po' di rammarico McConaughey ha rivelato di aver perso quel ruolo. Al suo posto fu scelto il giovanissimo Leonardo di Caprio che all'epoca sembrava essere anche piuttosto riluttante a prendere parte ad un film ad alto budget come Titanic.

L'attore ha anche stroncato le dicerie secondo cui Cameron gli avesse offerto la parte di Jack Dawson: "Ho anche chiamato James Cameron per accertarmene, perché per anni si è sparsa la voce che mi fosse stata offerta la parte e che io avessi rifiutato. Non è vero. Non c'è mai stata nessuna offerta. Non mi è mai stato offerto quel ruolo".

Chissà come sarebbero andate le cose se McConaughey fosse stato scelto al posto di Di Caprio.