Matthew McConaughey aveva fatto il provino per un ruolo clamoroso ma non è stato preso

La vita dell'attore è ovviamente fatta di provini su provini, che inevitabilmente si portano dietro rifiuti su rifiuti. Una cosa successa anche a Matthew McConaughey, che a fine Anni Novanta aveva fatto il provino per un film enorme, senza però riuscire a ottenere la parte.

L'ha raccontato lo stesso Matthew McConaughey durante un'intervista con Howard Stern, il conduttore radiofonico statunitense. Visto che attorno a questo ruolo mancato era anche nata una leggenda metropolitana.

Tenetevi forte perché il ruolo in questione è quello di Jack Dawson in Titanic. McConaughey aveva fatto il provino per il film campione di incassi di James Cameron ma non era poi riuscito a ottenere la parte, che come ben sappiamo è poi diventata il trampolino di lancio effettivo per la carriera di Leonardo DiCaprio.

E la leggenda? Beh, sembra che in qualche maniera la gente pensasse che Matthew McConaughey avesse ottenuto la parte in Titanic decidendo poi di non proseguire e rifiutare il ruolo. È proprio lo stesso McConaughey a dire che lui avrebbe voluto tantissimo interpretare Jack Dawson ma non è riuscito poi a ottenere la parte.

A pensarci in effetti ora è strano, ma c'è stato un momento (o c'è un universo parallelo molto vicino) in cui è davvero Matthew McConaughey a tenere Kate Winslet tra le braccia sulla prua del Titanic.

Ma la vera domanda è: voi ce lo avreste visto Matthew McConaughey nei panni di Jack Dawson? Oppure Leonardo DiCaprio è intoccabile e non lo scambiereste mai? Tra l'altro, conoscete tutti i ruoli che Leonardo DiCaprio ha rifiutato?

