Matthew McConaughey sarà il protagonista di 'Dallas Sting' di Kari Skogland

Matthew McConaughey reciterà in Dallas Sting, la storia basata sulle vicende del gruppo di ragazze delle superiori di Dallas che in Cina nel 1984 hanno battuto alcune delle migliori squadre femminili di Cina, Australia e Italia. Kari Skogland dirigerà il film sviluppato da Skydance e Berlanti Schechter Productions.

Nella pellicola sceneggiata da Liz Flahive e Carly Mensch (GLOW), McConaughey, che ha da poco rifiutato 15 milioni per un film, interpreterà Bill Kinder, l'allenatore che ha guidato il suo gruppo di adolescenti del Texas. Molto prima che la squadra nazionale femminile degli Stati Uniti raggiungesse il dominio olimpico e mondiale, arrivò il Dallas Sting.

Nel 1984, il presidente Reagan fece uno sforzo per aprire le relazioni con la Cina. La Cina a sua volta invitò l'America a inviare la sua squadra di calcio femminile degli Stati Uniti al primo campionato del mondo tenutosi nel paese. Il problema? Non c'era una squadra di calcio femminile negli Stati Uniti. Una ricerca a livello nazionale portò alla creazione del team con ragazze delle superiori di Dallas che si chiamavano The Sting, dal recente film di successo di Robert Redford-Paul Newman. Guidata da Kinder, che non aveva alcuna esperienza precedente come allenatore di calcio prima di formare la squadra, la storia di come questo appassionato gruppo di giovani donne è arrivato in Cina è stata miracolosa.

