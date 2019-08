Matthew McConaughey diventa proprietario di una squadra di calcio texana

Nei giorni scorsi il premio Oscar Matthew McConaughey ha annunciato di essere entrato a far parte dei proprietari della squadra di calcio dell'Austin FC, città texana di cui l'attore è nativo. Si tratta di un investimento che secondo McConaughey, molto legato alle sue radici, porterà benefici a tutto lo Stato.

"L'Austin FC è più di un investimento di qualità PER Austin, è un investimento di qualità AD Austin" ha dichiarato il protagonista di Dallas Buyers Club in una nota. "Il gioco più vario e senza confini del mondo sta arrivando in una delle città più multiculturali, creative e diverse del mondo. L'Austin FC è un sano investimento nella cultura e nel futuro della nostra città."

Il gruppo di proprietà dell'Austin FC, squadra destinata a entrare nella Major League Soccer - il maggior campionato statunitense - nel 2021, comprende anche Eddie Margain, Marius Haas e Bryan Sheffield.

Matthew McConaughey è solo l'ultimo personaggio del mondo dello star system ad aver investito nel mondo del calcio. Il mese scorso, la cantante e showgirl Ciara e suo marito Russell Wilson, quarterback della NFL, sono divenuti comproprietari dei Seattle Sounders. Will Ferrell, Mia Hamm e Magic Johnson sono i proprietari dell'ultima arrivata tra le società calcistiche di Los angeles, il LAFC. James Harden, datr della NBA, si è recentemente unito ai proprietari della Houston Dynamo.

McConaughey e sua moglie, Camila Alves, si sono trasferiti da Austin a Los Angeles otto anni fa. Parlando della sua città, l'attore la definisce "un posto dove nessuno è troppo buono e tutti sono abbastanza buoni."

"È un privilegio dare il benvenuto ai miei nuovi partner all'Austin FC", ha dichiarato Anthony Precourt, socio di maggioranza e CEO dell'Austin FC. "Questo gruppo conosce e ama la città di Austin e il gioco del calcio. Non riesco a pensare a nessuno che possa aiutarci meglio a realizzare le nostre ambizioni."

