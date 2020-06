Matthew McConaughey parla regolarmente con il padre defunto: ecco perché

Nel corso di una recente intervista Matthew McConaughey, attore premio Oscar celeberrimo per la serie tv True Detective e il film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, ha dichiarato di essere ancora in contatto col padre, James Donald McConaughey, scomparso nel 1992.

L'attore ricevette la notizia della morte improvvisa del genitore mentre si trovava sul set del film Dazed and Confused, e che per questo ha a malapena avuto il tempo di elaborare il suo dolore. "Nel 1992, sono stato per cinque giorni a girare Dazed and Confused e nel sesto giorno di riprese ho ricevuto una telefonata, in cui mi dicevano che mio padre era venuto a mancare", ha detto la star a Town & Country. "Ho guidato fino a Houston per stare con la mia famiglia. Sono stato con loro per cinque giorni e poi mi hanno chiesto di tornare a lavoro."

McConaughey ha ricordato che tornare alla vita sul set è stato molto difficile, dato che non poteva permettere alle sue vere emozioni di trasparire nella sua interpretazione. Per far fronte a questo problema, la star ha iniziato a parlare con suo padre come se fosse ancora vivo e lì con lui, cosa che gli trasmetteva un senso di forte sicurezza.

"La prima notte, stavo camminando da solo lungo una strada e mi ha colpito il fatto che mio padre non fosse più con me, ma pensai che avrei potuto ancora mantenere vivo il suo spirito se gli avessi parlato ad alta voce", ha continuato McConaughey. Quella prima esperienza lo ha portato ad adottare il mantra "continua a vivere". "Quindi, 28 anni dopo, continuo a seguire quel mantra. Nella vita facciamo delle scelte, e poi dobbiamo attenerci a quelle scelte."

