Matthew McConaughey, parla il figlio: cosa vuol dire avere un padre così famoso?

Qualche giorno fa Matthew McConaughey ha festeggiato il compimento dei 54 anni e per l'occasione ha ricevuto tramite i social un dolce messaggio d'auguri dal figlio primogenito di 15 anni, Levi Alves McConaughey, dal quale si percepisce una parte di ciò che significa essere figlio di una famosa star di Hollywood.

"La gente conosce Matthew McConaughey come attore e ora come scrittore, ma io lo conosco come mio padre; l'uomo che trova sempre il tempo per noi, qualunque cosa accada, l'uomo che è sempre lì per noi, qualunque cosa accada, e l'uomo che mi ha insegnato ad apprezzare il viaggio e non solo la destinazione. I viaggi sono appena iniziati... Buon compleanno Papai" ha scritto McConaughey jr. al padre su Instagram.



Il biglietto social riservato all'attore è stato accompagnato da una serie di foto di famiglia che mostrano McConaughey - che sarà il protagonista di Dallas Sting - insieme alla compagna Camila Alves, e ai figli.

Levi Alves McConaughey è il maggiore dei tre figli di Matthew McConaughey, prima della sorella Vida, che compirà 14 anni il 3 gennaio e del fratello minore Livingston, compirà 11 anni il prossimo 28 dicembre.



Ad agosto è stato svelato che Matthew McConaughey aveva fatto un provino per un ruolo clamoroso ma non fu preso e gli venne preferito un altro collega.

L'attore è principalmente noto per i suoi ruoli in Interstellar di Christopher Nolan e nella serie tv True Detective.