Matthew McConaughey: l'Oscar gli è servito per dare una preziosa lezione ai figli

Matthew McConaughey è di sicuro uno degli attori più apprezzati del panorama moderno, ma per conquistare la vetta anche lui ha dovuto darsi da fare. Un punto di arrivo importante è stato l'Oscar per Dallas Buyers Club, anche considerando che il premio gli ha consentito di impartire un'importante lezione ai figli.

"Dissi 'Vi ricordate un anno e mezzo fa, quando dicevate che papà sembrava una giraffa? Vi ricordate che quando vi svegliavate al mattino, lui se n'era già andato? E poi tornavo a casa solo per cena e vi mettevo a letto?' E loro mi dissero di sì. 'Ricordate quando sono stato via per trenta giorni mentre lavoravo a quel film? Bene, ora, un anno e mezzo dopo, i miei colleghi sono venuti da me e mi hanno dato un trofeo perché hanno ritenuto che il mio lavoro fosse eccellente", ha ricordato l'attore durante lo show Good Morning America.

A quanto pare la preparazione per il ruolo richiese molto tempo e in quel periodo McConaughey fu costretto a fare dei sacrifici, ma la fatica fu ripagata agli Oscar del 2013, quando fu premiato come Miglior Attore Protagonista.

La lezione è quindi: "Le cose che fate oggi vi ripagheranno in futuro". Del resto, la star di Interstellar sa bene cosa vuol dire rinunciare a tutto per raggiungere un obbiettivo, e sua moglie sembra condividere il suo spirito, visto che è stata lei la prima a spingerlo a vivere un periodo nel deserto in modo da raccogliere le idee contenute nei suoi diari e farne un libro, intitolato Greenlights.

"Volevo starmene da solo con tutti i diari che avevo scritto in 36 anni di vita per vedere cosa diavolo ci fosse dentro. Ho minacciato di farlo per 15 anni, ma non ho mai avuto il coraggio. Alla fine mi sono ritagliato un po' di tempo e grazie ad un calcio nel didietro da mia moglie ce l'ho fatta. Mi disse: ' Vattene da qui e non tornare a casa finché non avrai qualcosa tra le mani'.

Le grandi performance di McConaughey lo hanno reso famoso in tutto il mondo, nonostante qualche piccolo errore presente in Prima o poi mi sposo.