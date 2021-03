Matthew McConaughey nuovo governatore del Texas? L'attore ci sta pensando seriamente

Lo scorso novembre, durante un'intervista sul suo libro 'Greenlights', Matthew McConaughey ha parlato del suo interesse per la politica e la possibilità di candidarsi per la carica di governatore del Texas. Qualche mese dopo la sua posizione non è cambiata, e anzi ora sembra essere ancora più deciso.

Interrogato sull'argomento durante una recente ospitata al podcast The Balanced Voice, l'attore ha infatti rivelato di stare "seriamente prendendo in considerazione" una corsa per diventare governatore del suo stato natale.

Le prossime elezioni del Texas si terranno l'8 novembre 2022, in concomitanza con le elezioni di metà mandato, e vedranno il governatore in carica Greg Abbott alla sua terza corsa come candidato alla guida dello stato.

"Molto potrebbe dipendere più dalla gente che da me" aveva spiegato la star di Interstellar in passato. "La politica mi sembra un affare fallito in questo momento. Se ridefinirà il suo scopo, potrei essere molto interessato."

Per quanto riguarda il grande schermo, vi ricordiamo che McConaughey è apparso di recente in The Gentlemen, nuova pellicola di Guy Ritchie che lo ha visto recitare al fianco di Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell e Michelle Dockery. L'attore ha inoltre prestato la voce ad uno dei protagonisti di Sing 2, la cui uscita è prevista a Natale 2021.