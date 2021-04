Matthew McConaughey: tutti i nuovi film e serie TV in arrivo

Apparso di recente in The Gentlemen di Guy Ritchie, Matthew McConaughey ha festeggiato i suoi 50 anni nel 2019 e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il ruolo da protagonista nel gangster movie del regista britannico, l'attore ha già in programma diversi progetti sia al cinema che in TV: scopriamo insieme quali.

Per quanto riguarda il grande schermo, McConaughey prossimamente tornerà a prestare la voce a Buster Moon, il Koala protagonista della pellicola d'animazione Sing targata Illumination Entertainment. Atteso nelle sale a dicembre 2021, il sequel Sing 2 seguirà Buster e la sua compagnia mentre cercano di convincere un ex star del rock (doppiata da Bono) a tornare sul palcoscenico.

Diversi tempo fa, nel 2015, la star di Interstellar ha legato il suo nome all'adattamento cinematografico di The Billionaire's Vinegar, il best-seller di saggistica scritto da Benjamin Wallace che racconta la storia della bottiglia di vino più costosa mai venduta. Probabilmente complice anche la pandemia, il progetto targato Sony Pictures non ha ricevuto più aggiornamenti e al momento non ha ancora una data di inizio produzione, tuttavia restiamo in allerta per capire se si tratterà effettivamente del suo prossimo ruolo da protagonista.

Passando alle serie TV, invece, l'attore è pronto a riprendere uno dei suoi ruoli più noti, ovvero quello dell'avvocato Jake Brigance nel film Il momento di uccidere basato sull'omonimo romanzo di Jon Grisham. Secondo quanto riportato di recente da Deadline, McConaughey tornerà nei panni del personaggio ne A Time for Mercy (Il tempo della clemenza), miniserie HBO composta da 8-10 episodi che farà da sequel alla pellicola del 1996. Questa volta, l'avvocato del Mississippi dovrà difendere un ragazzo accusato di aver ucciso un poliziotto dalla pena di morte, in un processo che dividerà l'opinione pubblica e si rivelerà più controverso di quanto si potesse credere inizialmente.