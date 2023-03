Matthew McConaughey e la moglie Camila Alves erano nell'aereo precipitato di 120 metri

Matthew McConaughey (interprete di Rust nella prima stagione di True Detective e di Joseph Cooper in Interstellar) e sua moglie Camila Alves, modella e stilista di origini brasiliane, erano a bordo di un volo Lufthansa che mercoledì 1° marzo ha subìto gravi turbolente.

In un post su Instagram, Alves ha condiviso filmati dell'accaduto, che mostra i danni all'interno dell'aereo dopo l'atterraggio di emergenza nell'aeroporto internazionale di Duller (Virginia). Così scrive nella descrizione: "Nel volo dell'altra notte, ho saputo che l'aereo è precipitato di oltre 400 piedi, e che 7 persone sono finite all'ospedale. Ogni cosa volava in tutte le direzioni. Per il rispetto della privacy degli altri passeggeri non possono mostrare più di questo video, ma l'aereo riversata nel CAOS più totale, e la turbolenza non accennava a smettere. Esatto, proprio il volo di @lufthansa che oggi guardi al telegiornale! Già... proprio quello". Un periodo davvero sfortunato per la sicurezza dei mezzi di trasporto: basti pensare all'incidente ferroviario in Grecia, che ha slittato l'uscita del trailer di Citadel.

Tuttavia, ci tiene a rassicurare i lettori della notizia: "Grazie a Dio, tutti stanno bene e devo proprio ammettere che @marriottbonvoy dell'Aeroporto d Washington dove abbiamo dirottato e passato la notte è stato davvero gentile! @officialmcconaughey e io abbiamo raggiunto il bar 1 minuto prima della chiusura... Abbiamo dormito bene e preso l'aereo del giorno successivo". Ha poi aggiunto: "Ora mi ritrovo a guardare molti volti familiari, all'interno dell'aeroporto! Un viaggio davvero infinito...".

Non è certo la prima volta che l'attore di Uvalde finisce nel mirino mediatico: in un'altra occasione, Matthew McConaughey ha rifiutato un assegno da 15 milioni per un film.