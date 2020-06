Matthew McConaughey ha messo il suo panino in vendita su Uber Eats insieme ad altre star

Il delivery food è stato una componente essenziale di questi mesi di quarantena, in Italia come nel resto del mondo: in America, dunque, qualcuno ha pensato bene di sfruttare la potenza di mezzi come Uber Eats per mettere su una competizione davvero particolare, coinvolgendo nomi come Matthew McConaughey.

Già, perché le nostre star preferite staranno sì molto attente alla linea per questioni lavorative, ma avranno sicuramente i loro piaceri proibiti in fatto di cibo: il National Burger Day è stata dunque l'occasione adatta per dar prova delle loro abilità in fatti di abbinamenti.

Uber Eats e Off The Menu hanno infatti dato vita, tra il 28 e il 31 maggio, a un'iniziativa intitolata Burger Showdown: ad esser chiamati alle armi sono stati nomi celebri come il già citato McConaughey, ma anche Kaley Cuoco, Josh Hutcherson, Bob Saget, Mena Massoud, Melissa McCarthy, Paris Hilton e tanti altri ancora.

A tutti loro è andato l'onore e l'onere di immaginare ricette che sarebbero poi stare realizzate da alcuni famosi chef locali: ogni ricetta è stata quindi resa disponibile in una precisa area degli Stati Uniti e del Canada, mentre agli utenti è stata offerta la possibilità di votare il loro panino preferito in quella che è stata una vera e propria sfida senza esclusione di colpi per far vincere la propria città. Il ricavato è stato poi devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano di supportare le persone colpite dall'emergenza coronavirus.

Chissà se il McConaughey chef sarà stato all'altezza dell'attore! Nel dubbio, qui vi riproponiamo alcune interpretazioni spesso sottovalutate di Matthew McConaughey.