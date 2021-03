Matthew McConaughey lancia il suo canale YouTube: 'Le mie ricette dell'arte di vivere'

Nei giorni scorsi ha manifestato l'idea di candidarsi come governatore del texas, ma ci sarà tempo e modo per scoprire se le sue intenzioni sono serie. Per il momento, Matthew McConaughey ha annunciato l'imminente apertura del suo canale Youtube, con un breve video pubblicato sul suo profilo Twitter.

Nel post, che si può vedere anche in calce alla notizia, l'attore di The wolf of Wall Street esordisce con il classico "Alright, alright, alright", citazione del suo Dazed and Confused (in italiano, La vita è un sogno).

Matthew McConaughey spiega poi che il canale sarà "una destinazione in cui condividerò chi sono, chi non sono, in cosa credo, in cosa non credo, cosa sto facendo, cosa non sto facendo, insieme ad alcuni approcci alla vita che ho trovato utili e costruttivi lungo la strada". Non mancheranno le "ricette dell'arte di vivere" che l'attore elargirà al suo pubblico, e che ha imparato nei suoi 51 anni di vita, "navigando in questo rodeo in cui viviamo tutti."

L'attore promette inoltre nuovi spunti di riflessione, "cibo per l'anima, magari con un sorso di buon vino", e uno spazio in cui potrà essere davvero sé stesso, così come lo saranno anche gli spettatori.

