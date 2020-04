Matthew McConaughey: 'Fu DiCaprio ad avere l'idea di quel canto in Wolf of Wall Street'

La star Matthew McConaughey ha attribuito al collega Leonardo Di Caprio l'idea del famigerato canto del suo personaggio in The Wolf of Wall Street, amatissimo film diretto da Martin Scorsese.

L'attore premio Oscar ha avuto un ruolo di supporto nel film del 2013 nei panni dell'agente di borsa di New York Mark Hanna, che assume Jordan Belfort, interpretato da Di Caprio, per lavorare presso la società commerciale e di investimenti bancari L.F. Rothschild. In una scena cult, i personaggi sono fuori a pranzo e, nell'attesa dei loro drink, Hanna inizia a battersi il petto e a cantare, con grande divertimento di Belfort.

Durante la sua serie di video settimanali su Twitter intitolata McConaughey Takes, la star cinquantenne ha discusso candidamente del suo ruolo nel film, e di quella scena in particolare, rivelando che l'idea di includerla nel copione fu di DiCaprio.

"Il vero canto è qualcosa che faccio non solo in questo film, ma prima di molte scene in quasi tutti i film in cui lavoro", ha spiegato McConaughey. "Uso una melodia diversa ogni volta ed è uno strumento di rilassamento per me. È musicale, quindi mi fa concentrare perché non voglio pensare come attore, voglio semplicemente fare. Per Wolf abbiamo fatto cinque riprese di quella scena e Martin era pronto per passare ad altro e io ero d'accordo. Ma mentre ci stiamo preparando per iniziare i lavori su un'altra scena, Leonardo dice: 'Che cos'è quella cosa che fai prima della scena? E se lo mettessimo direttamente nella scena?'"

In calce all'articolo potete rivedere la famosa sequenza. Per altri approfondimenti leggete della causa intentata dal vero Jordan Belford ai produttori del film; inoltre, guardate Jonah Hill e Scorsese di nuovo insieme per uno spot.