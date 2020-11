Matthew McConaughey, il figlio dodicenne è già nel mondo del cinema: ecco Levi

La moglie di Matthew McConaughey, Camila Alves, ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia del figlio primogenito della coppia, Levi, che i fan hanno subito esaltato per la grande somiglianza con il padre. Inoltre pare che McConaughey jr. sia molto interessato al cinema e alla macchina da presa, come ha raccontato il premio Oscar.

La star di Dallas Buyers Club ha spiegato che il piccolo Levi l'ha aiutato sul set della pubblicità del bourbon Wild Turkey Longbranch.

"Ha fatto il direttore della fotografia. [...] Stiamo facendo il montaggio, quindi forse avrò una piccola troupe di produzione McConaughey qui. E saremo un unico sportello" ha dichiarato l'attore.



Intervistato da ET, Matthew McConaughey ha dichiarato:"Levi è la persona più premurosa che abbia mai incontrato. E lui, come me, è un perfezionista. Vuole che le cose siano esattamente come vuole lui" ha dichiarato McConaughey.

Il padre ha proseguito ad elogiare il figlio:"Si tratta di un grande venditore, un grande oratore, e un grande narratore... sta diventando un mio buon amico ora che ha 12 anni" ha confessato il premio Oscar.

Certo, le difficoltà non mancano:"Ho imparato che la paternità è un verbo. [...] Quale eredità migliore potremmo lasciare alle spalle dei nostri figli? Il mio progetto preferito sul quale ho lavorato è la paternità e sto cercando di fare del mio meglio".



Su Everyeye potete trovare la recensione di Dallas Buyers Club e la recensione di Mud, due dei film di maggior successo con Matthew McConaughey.