Matthew McConaughey festeggia 51 anni e diventa Hulk nelle nuove fan art

Stiamo imparando a conoscere diverse curiosità inedite sul suo conto grazie alla recente autobiografia Greenlights, e siamo anche felici oggi di fare al grande Premio Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club, Interstellar) tutti i nostri auguri per i suoi 51 anni - portati divinamente.

Tra i film più importanti che hanno segnato una carriera inizialmente cominciata nel solo mondo delle commedie romantiche e poi esplosa in un cinema autoriale, mainstream e indipendente che lo ha resto tra gli attori più richiesti della sua generazione, vogliamo ricordare soprattutto Killer Joe del maestro William Friedkin, Mud di Jeff Nichols, il già citato Dallas Buyers Club e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese.



Pochi giorni fa, inoltre, parlando in un podcast, lo stesso McConaughey aveva rivelato di essersi proposto ai Marvel Studios per interpretare Hulk nel MCU, venendo però ignorato dalla compagnia ora guidata da Kevin Feige. Proprio in occasione dei suoi 51 anni, così, come regalo ci compleanno, i fan della pagina Instagram Apexform hanno deciso di sostituirlo proprio nel ruolo di Bruce Banner a Mark Ruffalo, così da mostrargli come sarebbe stato nella parte che sognava di interpretare.



Vi ricordiamo infine che il suo prossimo film, The Gentlemen di Guy Ritchie, uscirà su Amazon Prime Video il prossimo 4 dicembre.