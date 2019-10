Matthew McConaughey fancy boss della droga nel trailer di The Gentleman di Guy Ritchie

Come anticipato dal teaser poster di The Gentleman, ecco che la STX Entertainment ha diffuso finalmente in rete il primo trailer ufficiale del nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie (Snatch, Aladdin), un ritorno alle strade criminali di Londra con Matthew McConaughey e Charlie Hunnam protagonisti.

Non c'è che dire: il trailer sembra promettere tutte quelle sensibilità ritchiane che da Lock & Stock fino a King Arthur lo hanno reso un regista amato in tutto il mondo. Si avverte già il suo ritrovato amore per la narrazione attraverso i giochi di editing e montaggio, la sua scrittura pungente e ricca di british humor, di cinismo e ironia.



Nel cast del film troveremo anche Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell.

"Quello che volevo fare era riunire le sottoculture di entrambe le sponde dell'Atlantico" ha detto il regista a EW. "Un americano viene in Inghilterra per fare una cosa intelligente e trovare un lavoro in maniera convenzionale, ma poi prende la sua conoscenza da Oxford e capisce che ci sono più soldi del traffico della marijuana, e capitalizza lo spirito imprenditoriale del Nuovo Mondo con la comodo ed eccitante contrapposizione dell'aristocrazia britannica. Perciò volevo l'aristocrazia britannica, la spinta del Nuovo Mondo americano e tutto il divertimento che si poteva avere nell'unire questi due mondi. La marijuana è divertente, ma è comunque una cosa serie e ci sono in ballo dei soldi."

The Gentleman debutterà nelle sale il 24 gennaio 2020.