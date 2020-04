Matthew McConaughey estrae i numeri del Bingo per gli anziani in quarantena

In questi tempi difficili molte celebrità hanno deciso di allietare i propri fan in molti modi. Dopo i consigli di Alice Cooper sui film horror da guardare in quarantena e la diretta streaming tra Tom Holland e Justin Bieber, anche Matthew McConaughey ha deciso di contribuire alla causa.

Il divo di Hollywood ha pensato alle persone più anziane, mettendo in piedi un Bingo virtuale con i residenti di una casa di riposo in Texas, paese nel quale è nato. È stato proprio lui ad estrarre i numeri in quello che è uno dei passatempi più gradevoli per gli americani di una certa età.

Nel video è apparso insieme alla sua famiglia: la moglie Camilla, la madre Kay e i bambini, ed è stato entusiasta di urlare i numeri ed esultare. Il vincitore avrebbe avuto la possibilità di chiedergli qualsiasi cosa volesse. Sicuramente una bella iniziativa, soprattutto perché coinvolge la parte di popolazione più a rischio.

McConaughey è stato sin da subito in prima linea per far capire l'importanza del distanziamento sociale, necessario al contenimento del Coronavirus che ormai ha fatto registrare migliaia di contagi anche in America. A marzo ha pubblicato un video nel quale ha messo in chiaro la sua posizione sul Coronavirus