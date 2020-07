Matthew McConaughey è Due Facce nella clamorosa fan-art di The Batman con Robert Pattinson

L'attore premio Oscar Matthew McConaughey si trasforma nel temibile villain Due Facce nella fantastica fan-art realizzata dall'artista Awedope per The Batman, l'attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Due Facce è stato visto solo due volte sul grande schermo, dopo essere stato interpretato da Tommy Lee Jones in Batman Forever del 1995 e da Aaron Eckhart in The Dark Knight, con Billy Dee Williams che ha interpretato solo Harvey Dent in Batman del 1989.

In precedenza ci sono stati rumor piuttosto insistenti sulla possibilità che il personaggio venga coinvolto nel film di Reeves, e il nome di McConaughey è emerso diverse volte anche se sempre tramite canali tutt'altro che ufficiali. Non sorprende che i fan vogliano assistere al ritorno di Due Facce, essendo uno dei villain più iconici e amati dell'Uomo Pipistrello, ma la segretezza intorno al progetto non ha lasciato trapelare molti dettagli.

Secondo quanto riferito le riprese sarebbero già ricominciate nei giorni scorsi, con il protagonista Robert Pattinson avvistato a Glasgow. In attesa di saperne di più, e aspettando l'evento DC FanDome del 22 agosto quando la Warner e DC Films dovrebbero rivelare qualcosa di più succoso sul film, vi ricordiamo che la data di uscita è fissata per ottobre 2021 e che il film includerà anche Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell), Enigmista (Paul Dano) e Carmine Faclone (John Turturro).

Secondo voi Due Facce esordirà a sorpresa nel primo episodio, o debutterà nei suoi sequel? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti guardate questa sbalorditiva fan-art di Batman e Catwoman.