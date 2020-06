Matthew McConaughey, una sua conversazione sul Black Lives Matter diventa virale

Il premio Oscar Matthew McConaughey è stato protagonista di una conversazione sulle problematiche razziali negli Stati Uniti insieme al giocatore di football americano Emmanuel Acho. La chiacchierata tra due personalità importanti nello spettacolo e nello sport su un tema di grande attualità è diventata ben presto virale sul web.

McConaughey è stato ospite del secondo episodio di Uncomfort Conversations With a Black Man e la conversazione è stata vista da oltre quattro milioni di persone su Facebook in un solo giorno. Entrambi texani, Matthew McConaughey ed Emmanuel Acho hanno intrapreso un discorso approfondito riguardo la tematica del razzismo.



La star ha chiesto all'atleta in che modo possa meglio rappresentare i bianchi dopo due settimane di proteste del Black Lives Matter in tutti gli Stati Uniti.

"Per giorni mi hai chiesto cosa puoi fare per aiutare. Ho finalmente trovato una risposta. Abbassa la guardia e ascolta" ha dichiarato Acho.

"Voglio rimuovere le barriere del motivo per cui non abbiamo mai avuto questo tipo di conversazioni. Voglio fornire uno spazio libero ai bianchi incuriositi per rispondere alle domande che hanno sempre voluto fare ma non hanno mai fatto perchè troppo nervosi per farle" ha spiegato il giocatore.

L'episodio con Matthew McConaughey è stato visto oltre 1,4 milioni di volte su Instagram e oltre 1,2 milioni su Twitter.

Matthew McConaughey ha dichiarato di voler far meglio in quanto uomo bianco. Su Everyeye trovate un approfondimento su 7 grandi performance di McConaughey troppo sottovalutate.