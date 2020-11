Matthew McConaughey confessa: 'C'è solo una commedia romantica di cui girerei il sequel'

Sembra ieri che il binomio Matthew McConaughey-commedia romantica sembrava inscindibile: fu solo durante i primi anni '10 del 2000 che l'attore optò per un cambio di rotta, mettendosi alla prova in generi diversi e guadagnando il plauso di una critica che fino ad allora l'aveva, forse colpevolmente, un po' snobbato.

Prima o Poi mi Sposo, La Rivolta delle Ex, Tutti Pazzi per l'Oro... I successi di McConaughey nel campo della commedia romantica sono davvero tanti, ma a questo punto sorge una domanda: a cambio di rotta avvenuto ormai da un bel po', sarebbe disposto l'attore di Interstellar a rimetter mano ad uno di quei film, magari per un sequel?

La risposta ce la fornisce lo stesso McConaughey durante un'intervista rilasciata a Eonline: "Forse una. Come Farsi Lasciare in 10 Giorni mi è sempre piaciuto e credo sia l'unico film di cui potrei girare un sequel. Per quanto riguarda l'universo delle commedie romantiche quella è stata davvero un'ottima riuscita. La gente lo ama ancora e io mi ero divertito molto a lavorarci" sono state le parole dell'attore.

I fan del film con Kate Hudson, insomma, sono autorizzati a sognare: chissà che prima o dopo la cosa non si concretizzi! Nella sua recente autobiografia, intanto, Matthew McConaughey ha spiegato la scelta di non parlare delle molestie subite da ragazzino.