Matthew McConaughey compare a sorpresa sul ring della WWE

In un mondo segnato dalla pandemia da coronavirus, il WWE ha dovuto operare una serie di cambiamenti in modo da poter sopravvivere a questo periodo delicatissimo, e per continuare a tenere i propri show; ad esempio il Thunder Dome ha creato un pubblico virtuale per mantenere inalterato il contatto con il proprio pubblico, per tutti i suoi show.

Frequentemente viene concesso a qualche ospite speciale di collegarsi con la trasmissione e recentemente questa opportunità è stata sfruttata dall'attore Matthew McConaughey, che ha fatto la sua apparizione durante lo show di lunedì sera (Monday Night Raw), venendo riconosciuto e individuato dall'ex-campione della WWE Drew McIntyre. L'attore è apparso in collegamento via streaming in compagnia dei suoi due figli, fan del wrestling professionistico.

Già prima di questa comparsa in trasmissione, McConaughey aveva già dato prova di essere un vero fan della disciplina comparendo durante la popolare serie documentario Undertaker: Last Ride, in cui l'attore Premio Oscar portò i propri figli a conoscere Mark Calaway nel dietro le quinte della manifestazione.

McConaughey è reduce dalla pubblicazione della sua biografia, Greenlights, nella quale ha raccontato degli abusi subiti da giovane. McConaughey ha rivelato infatti che la sua prima volta non è stata consensuale e che è stato ricattato. "Sono stato ricattato per fare sesso la prima volta quando avevo 15 anni", scrive McConaughey nel libro. “Ero certo che sarei andato all'inferno per il sesso prematrimoniale. Oggi sono semplicemente certo che spero che non sia così".

L'attore rivela anche di essere stato molestato da un uomo quando aveva solo 18 anni. Nel libro la star ha anche ricordato il suo tumultuoso arresto e il motivo per cui rifiutò 14 milioni per un film.

"Non mi sono mai sentito una vittima", scrive la star. "Anzi, ho le prove che il mondo sta cospirando per rendermi felice".