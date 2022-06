Matthew McConaughey commosso alla Casa Bianca parla della tragedia di Uvalde in Texas

Matthew McConaughey si è presentato alla Casa Bianca dove ha tenuto un discorso commovente ed emozionante sulla recente sparatoria nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Per l'occasione, l'attore Premio Oscar ha raccontato alcune storie relative alle vittime della tragedia che qualche settimana fa ha scosso violentemente gli Stati Uniti.

L'attore si era recato subito a Uvalde, sua città natale, per raccogliere le testimonianze e le storie delle vittime di questa tragedia indicibile. Un tema comune quando raccontava queste storie era il fatto di volersi assicurare che la morte delle vittime non fosse inutile e avesse un significato.

"Come possono queste famiglie continuare a onorare queste morti mantenendo vivi i sogni di questi bambini e insegnanti? Ancora una volta, come può essere importante la perdita di queste vite?". Una delle storie che ha raccontato è quella di una bambina che aspirava a diventare biologa marina. Ha anche menzionato le scarpe Converse verdi che la bambina indossava, mostrate dalla moglie Camila Alves, che hanno aiutato a identificarla dopo il tragico incidente.

Un'altra era un'aspirante artista che sognava di frequentare una scuola d'arte e di condividere la sua arte con il mondo. I genitori ritenevano che condividere il suo lavoro in questo momento con gli altri l'avrebbe fatta "sorridere in paradiso".

McConaughey ha parlato alla stampa di come si sentono le famiglie delle vittime, di come tutti stiano soffrendo e di come il Paese sia diviso quando si tratta di leggi sulle armi. "La gente sta soffrendo. Lo sono le famiglie, lo sono i genitori e si vede come il nostro Paese sia diviso. La questione della responsabilità delle armi è una questione su cui siamo più uniti che mai".

All'indomani della tragedia McConaughey aveva parlato del controllo delle armi e del fatto che servisse correre ai ripari subito con una nuova legge.