Matthew McConaughey come Batgirl: il nuovo film cancellato per un motivo incredibile!

Il ritorno di Matthew McConaughey sul grande schermo è appena stato rimandato: come segnalato dall'Hollywood Reporter, infatti, Skydance Media ha staccato la spina da Dallas Sting, un lungometraggio sportivo basato su eventi reali che avrebbe visto protagonista la star di True Detective.

La situazione è molto diversa da Batgirl, anche se per certi aspetti rappresenta un giallo ancora più misterioso: a quanto pare, infatti, la storia vera che ha ispirato la sceneggiatura del film - Matthew McConaughey avrebbe dovuto interpretare Bill Kinder, l'allenatore di una squadra di calcio femminile con sede a Dallas che nel 1984 andò in Cina nel 1984 e vinse contro alcune delle migliori squadre femminili del mondo, tra cui l'Italia - potrebbe non essere stata così vera come si era creduto all'inizio del progetto. L'Hollywood Reporter ha condiviso che Skydance e i produttori hanno deciso di staccare la spina a Dallas Sting a sei settimane dall'inizio delle riprese dopo essere stati avvisati circa alcuni aspetti di questa supposta "storia vera".

Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura delle accuse rivolte alla storia del film, ma evidentemente i risultati delle indagini portate avanti sulla questione sono stati sufficienti per spingere i produttori a tirarsi indietro. Una fonte anonima ha affermato che i creatori di Skydance e Dallas Sting erano "delusi dallo sviluppo della cosa", poiché ritenevano che questa fosse una storia che valeva la pena raccontare al pubblico. Non capita spesso che progetti come questi vengano cancellati poche settimane prima dell'inizio dei lavori e con accuse del genere, ma almeno non è successo in fase di post-produzione come accaduto con il cinecomix DC.

Slitta dunque l'appuntamento con Matthew McConaughey e i suoi fan: fatta eccezione del ruolo di doppiatore nel film animato Sing 2, infatti, l'ultima apparizione sul grande schermo per l'attore di Killer Joe risale al 2019 con The Gentleman di Guy Ritchie.