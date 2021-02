Matthew McConaughey: com'è nata la famosa cantilena di The Wolf Of Wall Street?

Leonardo DiCaprio è stato il protagonista assoluto di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, ma insieme a tante scene iconiche e dialoghi esilaranti che lo hanno visto sempre al centro dell'attenzione, c'è stata anche una sequenza in cui a rubare la scena è stato un bravissimo Matthew McConaughey.

Il film di Scorsese è arrivato per l'attore in un momento che i fan dell'interprete chiamano The McConaissance, cioè in un periodo d'oro per la carriera dell'attore, che ha inanellato una dopo l'altra una serie di interpretazioni straordinarie da Killer Joe di William Friedkin al meraviglioso Dallas Buyers Club, dramma per cui ha vinto anche un Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.



In The Wolf of Wall Street McConaughey ha vestito i panni di Mark Hanna, agente di borsa senior che ha avuto il compito di mostrare al protagonista Jordan Belfrot le basi della vita e del lavoro a Wall Street. La scena che lo ha reso iconico vede dunque Hanna e Belfort a pranzo insieme, dove il broker senior si cimenta anche in una cantilena ormai cult con tanto di battito di mano sul cuore.



Ebbene, questa scena non era nella sceneggiatura. La cantilena e quel gesto fanno parte di una sorta di rituale/tecnica di recitazione dello stesso McConaughey che utilizza spesso come metodo di rilassamento per prepararsi a girare una scena. Lui stesso sostiene che questo metodo lo aiuta a uscire dalla sua testa prima delle riprese. Prima di girare la scena del pranzo, così, si è esibito in questo rituale davanti a DiCaprio, che vedendolo ha avuto la brillante idea di suggerire a Scorsese di concludere la scena con quella cantilena recitata però da Hanna.



La magia del cinema.