Matthew McConaughey, ecco chi gli consigliò di essere in Come farsi lasciare in 10 giorni

Prima di dare una svolta alla propria carriera con ruoli e film diversi rispetto a quelli a cui aveva abituato il pubblico, Matthew McConaughey era conosciuto principalmente per le sue partecipazioni a svariate commedie romantiche, tra cui Come farsi lasciare in 10 giorni, al fianco di Kate Hudson. Per quale motivo recitò nel film?

Il premio Oscar ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair e ha confessato cosa lo spinse ad accettare l'offerta.



McConaughey ha dichiarato che mentre rifletteva se unirsi o meno al cast del film stava passeggiando su Sunset Boulevard quando un indovino gli si avvicinò chiedendogli di poter predire la sua fortuna:"Disse subito 'c'è un film che stai prendendo in considerazione in questo momento, è una commedia romantica. Devi farlo o sarà uno dei più grandi rimpianti della tua vita. Sarà un vero spasso, sarà un'esperienza incredibile e farà un sacco di soldi'".



La star di Dallas Buyers Club ha confessato di aver pensato si trattasse di una persona ingaggiata dallo studio per convincerlo ad accettare. In ogni caso ebbe un effetto positivo:"Penso di aver persino accettato l'offerta il giorno successivo". Tra i prossimi progetti di Matthew McConaughey anche il ruolo da protagonista in Dallas Sting di Kari Skogland.



Come farsi lasciare in 10 giorni è una commedia romantica del 2003 diretta da Donald Petrie, e racconta la storia di Andie (Kate Hudson), una giornalista in rampa di lancio che per scrivere un articolo su come farsi lasciare in 10 giorni si trova a dover trovare un ragazzo per l'occasione mentre Ben (Matthew McConaughey), per fare carriera e occuparsi della pubblicità di un produttore di diamanti, deve convincere una ragazza a mettersi con lui. Le strade di Andie e Ben s'incrociano inesorabilmente.



Nel 2019 si era parlato di una serie tv di Come farsi lasciare in 10 giorni, un progetto che sembra essere stato accantonato.