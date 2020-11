Matthew McConaughey andò in uno strip club quando morì il padre: 'È stato strano'

Matthew McConaughey ha ormai superato i 50 anni e ciò significa che ha dovuto affrontare anche dei momenti difficili nel corso della sua vita, tra cui la morte del padre.

L'attore ha firmato la sua autobiografia, intitolata Greenlights, nella quale racconta che suo padre fu colto da un malore mentre faceva sesso con la moglie. A comunicarlo a McConaughey fu la madre stessa, ma se la questione può far sorridere la reazione della star fu ancora più sorprendente.

È l'amico Sam Lawrence a rivelarlo nella biografia Alright Alright Alright: The Oral History of Richard Linklater's Dazed and Confused: "Matthew mi chiamò il giorno in cui suoi padre morì e mi disse 'Bello, ho bisogno di qualcuno con cui uscire'. Finimmo in uno strip club. Se volete sentirvi invisibili, allora andate in uno strip club con Matthew McConaughey. È stato strano, continuava a parlare di suo padre, è stato qualcosa di molto emozionante. Eravamo al bancone a parlare, ci guardavamo l'un l'altro, e nel frattempo le spogliarelliste attraversavano il bancone.

Una situazione surreale, ma cosa potevamo aspettarci dall'interprete di Magic Mike? L'attore ha dato prova di essere decisamente sopra le righe in diverse occasioni: ha compiuto grandi sacrifici per il cinema e ha trascorso mesi nel deserto per scrivere Greenlights. Purtroppo il rapporto di McConaughey con la madre non è sempre stato dei migliori, dato che la donna iniziò ad essere gelosa del suo successo.