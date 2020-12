Matthew McConaughey: 'Amo approfittare della mia fama'

La fama è certamente un'arma a doppio taglio, ad alcuni attori sembra non andare molto a genio la notorietà e l'essere costantemente sotto i riflettori, altri invece la sfruttano a proprio piacimento. Tra questi ultimi c'è Matthew McConaughey.

Il protagonista di We Are Marshall ha infatti rivelato di apprezzare tutti i piccoli vantaggi derivanti dell'essere una celebrità: "Amo approfittare della mia fama. Se vado all'aeroporto e vengo portato in prima fila, non protesto di certo. Quando mi presento per vedere una band e vengo portato dietro le quinte, mi piace. Se mi viene offerto l'uso di un jet privato, accetto senza esitazione".

McConaughey sa però bene che c'è una linea sottile che non deve essere mai valicata, e che non deve portarlo in nessun caso a ritenersi superiore agli altri: "Io però non sono il tipo che va dalle persone e dice: 'Sai chi sono?' Mi rifiuto di sfruttare la mia immagine ad ogni costo. Se ti reputi migliore degli altri questo appare anche nel tuo modo di recitare. Il trucco sta come sempre nel non esagerare. L'essere una celebrità e totalmente differente dall'essere un bravo attore. La fama è solo un sottoprodotto da red carpet. È importante rendersi conto che la fama è un ballo, e mi piace pensare di aver migliorato il mio modo di danzare ora".

Nel sua biografia Matthew McConaughey ha rivelato di essere stato abusato da ragazzo e ha anche spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare 14 milioni per un film.