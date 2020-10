Matthew McConaughey è stato abusato da ragazzo: la rivelazione shock

Nel suo nuovo libro di memorie, intitolato "Greenlights", la star di Dallas Buyers Club Matthew McConaughey ha rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali diverse volte durante la sua adolescenza.

Pubblicato questa settimana, la biografia racconta la storia della vita di McConaughey, 50 anni, attraverso momenti che l'attore identifica come luci verdi, gialle o rosse, ovvero eventi che lo hanno portato ad avanzare, rallentare o fermarsi. L'attore premio Oscar spiega poi in dettaglio come ogni momento gli abbia insegnato una lezione e come abbia fatto ad andare avanti, ma all'inizio del libro condivide anche diversi fatti su se stesso per preparare la scena per le pagine a seguire: in questo paragrafo include la sua esperienza personale con l'abuso sessuale.

McConaughey ha rivelato infatti che la sua prima volta non è stata consensuale e che è stato ricattato. "Sono stato ricattato per fare sesso la prima volta quando avevo 15 anni", scrive McConaughey nel libro. “Ero certo che sarei andato all'inferno per il sesso prematrimoniale. Oggi sono semplicemente certo che spero che non sia così".

L'attore rivela anche di essere stato molestato da un uomo quando avevo 18 anni, e sebbene non includa molti altri dettagli sulla sua esperienza, McConaughey afferma di non considerarsi una vittima delle situazioni. "Non mi sono mai sentito una vittima", scrive la star. "Anzi, ho le prove che il mondo sta cospirando per rendermi felice."

Nel libro la star ha anche ricordato il suo tumultuoso arresto e il motivo per cui rifiutò 14 milioni per un film.