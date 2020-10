Matthew McConaughey ha 14,5 milioni di dollari per recitare in una rom-com: ecco perché

Per una parte della sua carriera - quella iniziale -, l'apprezzato vincitore del Premio Oscar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club, Interstellar) era noto come uno dei pilastri delle rom-com americane, protagonista di innumerevoli titoli di genere, da Wedding Planner a Come farsi lasciare in 10 giorni.

Stanco poi del ristagno artistico e intellettuale delle commedie romantiche, McConaughey si è gettato nel cinema indipendente e autoriale, trovando la sua strada verso il successo di critica con performance drammatiche clamorose come quella in Dallas Buyers Club ma anche divertenti e affascinanti come quella in The Wolf of Wall Street.



Ora che è uscito il suo libro di memorie, Greenlights, l'attore rivela tra le pagine dell'opera di aver deciso di sua spontanea volontà di allontanarsi dalle rom-com, scrivendo: "Le commedie romantiche sono rimasti i miei unici successi al botteghino, il che le ha rese le uniche offerte in arrivo coerenti per molti anni. A me è sempre piaciuto poter offrire una fuga romantica dallo stress alle persone. Avevo preso il testimone da Hugh Grant e correvo a perdi fiato. Poi ho deciso di fermarmi e rifiutare anche lavori da 14,5 milioni di dollari".



Scelta ponderata oppure no? Quel che è certo è che dal 2011 Matthew McConaughey ha lavorato con grandissimi autori.