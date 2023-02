Matthew Macfadyen, la star di Succession nel cast di Holland, Michigan con Nicole Kidman

Secondo quanto riporta Deadline, l'attore britannico Matthew Macfadyen, star della serie Succession e del film Orgoglio e pregiudizio, sarà tra i protagonisti del nuovo film prodotto e interpretato da Nicole Kidman, dal titolo Holland, Michigan, targato Amazon Studios. Macfadyen arricchirà il cast del progetto.

Holland, Michigan sarà un thriller hitchcockiano con Kidman e Gael Garcia Bernal, per la regia di Mimi Cave, destinato a Prime Video.



Secondo la descrizione, Holland, Michigan racconterà i segreti che si nascondono in una cittadina del Midwest, basandosi su una sceneggiatura presente in Black List di Andrew Sodroski.

Matthew Macfadyen è conosciuto per il ruolo di Tom Wambsgans nella serie tv HBO Succession, al fianco di Brian Cox e Kiean Culkin. Su Everyeye trovate la recensione di Succession 3, in attesa della quarta stagione.



L'attore al cinema è ricordato principalmente per il ruolo di Fitzwilliam Darcy nel classico Orgoglio e pregiudizio, uscito nelle sale cinematografiche nel 2005.

Molto attivo sul piccolo schermo, ha partecipato alle serie Spooks, I pilastri della Terra e Ripper Street.



Nicole Kidman sarà la star di Holland, Michigan ed è reduce dal successo di A proposito dei Ricardo, nel quale interpreta Lucille Ball e grazie al quale ha ricevuto la quinta nomination agli Oscar.

Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sulle eventuali novità riguardo il film con protagonista la celebre star di Eyes Wide Shut e The Hours.