Matthew MacConaughey: 'Non ammetto che i miei figli dicano 'Non posso''

Nonostante Matthew MacConaughey abbia ammesso di adorare i privilegi della fama, si preoccupa di crescere i suoi figli nel modo più normale possibile e di fare in modo che questi non si montino assolutamente la testa.

Per fare ciò, il vincitore dell'Oscar ha stabilito alcune regole di base con i suoi tre figli: "Chiediamo rispetto e fiducia all'interno della nostra famiglia", ha detto McConaughey a Oprah nella sua nuova serie su Apple TV +, The Oprah Conversation, aggiungendo che le regole più importanti che tenta di trasmettere ai suoi bambini, sono la stesse che suo padre gli aveva insegnato da piccolo:

"Non permettiamo di mentire in casa. É vietato dire 'Non posso' o 'Non riesco'. Non vogliamo che venga utilizzata la parola 'Odio'. Questi termini possono metterti seriamente nei guai nella nostra famiglia".

McConaughey ha sposato la modella brasiliana Camila Alves il 9 giugno 2012, dalla quale ha avuto tre figli: Levi, nato il 7 luglio 2008, Vida, nata il 3 gennaio 2010, e Livingston, nato il 28 dicembre 2012.

"Abbiamo successo. Abbiamo una bella casa. La gente ci nota. I nostri figli questo lo capiscono. Ma non volgiamo che pensino che il loro valore risieda nella quantità di denaro che hanno o nel fatto che i loro genitori sono famosi. Voglio che comunque si sentano consapevoli di chi sono e speriamo che non debbano mai chinare la testa. La mia speranza è che diventino giovani autonomi, coscienziosi e competenti nella loro vita".

Nel sua biografia pubblicata di recente, Matthew McConaughey ha rivelato di essere stato stuprato da adolescente, e ha anche spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare ben 14 milioni per un film.