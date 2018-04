Matteo Garrone ha postato sulla sua pagina ufficiale, il trailer di Dogman!

Direttamente dalla pagina Facebook di Matteo Garrone, ecco il trailer di Dogman, il film che parla di un uomo che, sfinito dalla persecuzione di un ex pugile, lo uccide.

Il film, nello specifico, narra la storia del toelettatore per cani Pietro De Negri, detto Er Canaro, proprio a causa del suo impiego. L'uomo, romano, stanco delle persecuzioni continue che subisce dall’ex pugile e criminale Giancarlo Ricci, decide, nel 1988, di rapire l’uomo, di torturarlo e, infine, ucciderlo. Il protagonista della pellicola è Marcello Fonte.

Tempo fa sono uscite delle immagini promozionali della pellicola e il regista, al riguardo, ha dichiarato quanto segue in quell'occasione, con un comunicato stampa:

“Potrebbe sembrare solo un revenge-movie, ma penso che Dogman sia anche un film sul disperato bisogno di dignità in un mondo in cui prevale la legge del più forte e la violenza sembra l’unico modo per uscirne.”

Temi estremamente attuali che, senza dubbio, specialmente di questi tempi, potrebbero davvero esercitare una grande attrattiva sul pubblico.

Dogman è un film prodotto da Rai Cinema e Archimede Film. La 01 Distribution si occuperà della distribuzione in Italia e al cinema dovremmo vedere la pellicola verso la fine dell'anno in corso.