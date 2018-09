Mattel lancia la sua divisione cinematografica gestita da Robbie Brenner

Un po' come la Hasbro in questi anni, anche la Mattel sta per lanciare la sua divisione cinematografica, chiamata la Mattel Films, svela l'autorevole Variety.

La Mattel Films sarà gestita dalla produttrice di Dallas Buyers Club Robbie Brenner, il quale farà riferimento al nuovo CEO della Mattel Inc., Ynon Kreiz. Tra le proprietà che la Mattel lancerà al cinema ci sono, naturalmente, Barbie, He-Man e i Masters of the Universe, Max Steel e Hot Wheels.

"La Mattel è la casa di uno dei portfolio più grandi contenenti franchise cosi amati, e la creazione della Mattel Films ci consentirà di sbloccare un valore significativo attraverso i nostri personaggi" ha spiegato il CEO della Mattel Inc., Kreiz "Robbie è uno storyteller talentuoso e un filmaker rispettato con delle profonde relazioni nell'intrattenimento. E' la leader perfetta per portare in vita i nostri amatissimi brand".

Prima della Mattel Films, la Sony stava sviluppando alcune pellicole dedicate ai personaggi della Mattel, tra i quali un reboot cinematografico dedicato ad He-Man. Naturalmente, questi progetti non sono mai andati in porto visto che, a quanto pare, i diritti sono scaduti e sono tornati alla Mattel che, da ora, si occuperà direttamente dello sviluppo e la produzione dei film ispirati ai propri brand.