Mattel annuncia un nuovo film live-action di bambole, ma non è Barbie 2

In attesa di capire se Barbie 2 diventerà realtà, la Mattel non ha perso tempo e ha annunciato un nuovo film live-action dedicato ad una sua famosa linea di bambole, le American Girl.

Questa volta realizzato in collaborazione con Paramount Pictures e Temple Hill Entertainment, il film sarà scritto e prodotto da Lindsey Anderson Beer, che viene dal recente titolo targato Paramount+ Pet Sematary: Bloodlines, prequel del famoso romanzo horror di Stephen King. Robbie Brenner, Presidente di Mattel Films, ha dichiarato: “American Girl è un franchise amato, ricco di storia e di narrazione con milioni di fan devoti. Attraverso le bambole, i libri, le esperienze dal vivo e i film per la televisione, il marchio ha catturato i cuori dei fan da decenni. Siamo entusiasti di continuare lo slancio di Mattel Films e di collaborare con Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment e Lindsey Anderson Beer per dare vita a American Girl sul grande schermo."

Daria Cercek, co-presidente del Paramount Pictures Motion Picture Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Mattel Films, i nostri amici di Temple Hill e l'incredibile talento di Lindsey Anderson Beer per portare sul grande schermo American Girl, uno dei film più iconici marchi di bambole di sempre."

Nel frattempo, tornando al franchise di Barbie, i rumor vogliono in arrivo il tanto atteso film spin-off su Ken di Ryan Gosling.