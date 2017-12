Matt Tolmach criptico sull'Universo in cui è ambientato Venom

Mentre continuano ad arrivare in rete video e foto dal set di Venom, ha avuto la possibilità di intervistare uno dei produttori del cinecomic,

Parlando della performance di Tom Hardy nei panni dell'antieroe noto come Venom, il produttore Matt Tolmach ha spiegato: "Eddie Brock è un personaggio incredibile. E' reale, autentico, divertente ma anche amareggiato ed una persona che ha commesso degli errori in passato. Vedere Tom dargli vita... è come essere in una master class, vedendolo recitare ogni giorno, prendendosi una buona dose di rischi perchè ama il personaggio. Sin dal primo giorno che lo abbiamo incontrato, io e Avi Arad... Tom crede fermamente nel personaggio e lo spinge in posti in cui noi comuni mortali non ci aspetteremmo. Lui ci ha detto 'se lo farò, dovrò fare in modo che gli renderemo giustizia'. Perché l'amore che i fan hanno per questo personaggio è immenso, e lui lo condivide con loro. E' veramente eccitante".

Tolmach non vuole rispondere sul rating della pellicola - PG-13 o R -, anche se è da mesi che è confermato che sarà vietato ai minori, limitandosi a dire che "stiamo facendo il film con il rating giusto". Allo stesso modo, quando MTV gli chiede se Venom sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe in qualche modo o se lo Spider-Man di Tom Holland farà un cameo o meno, Tolmach resta piuttosto criptico: "Stiamo facendo un film su Venom, ed è tutto quello che posso dirvi. Penso che i fan resteranno contenti. Non vedo l'ora che il pubblico lo esplori e capisca di cosa si tratti".