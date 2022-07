Matt Smith 'ripudia' Morbius: la sua risposta al Comic-Con spiazza i fan

La critica ha stroncato Morbius e ora, a rincarare la dose ci pensa anche Matt Smith che intervenuto al Comic-Con di San Diego ha usato parole non troppo tenere per il film con Jared Leto a cui ha preso parte di recente.

Nel corso di un panel dedicato a The House of the Dragon, show HBO in cui Smith veste i panni di Daemon Targaryen, un fan ha preso il microfono e ha detto all'attore: "Ehi Matt Smith... It's Morbin time!". Smith ha subito chiarito che non aveva seguito in alcun modo il bizzarro trend nato sui social e ha quindi risposto con stupore: "Cosa?".

Il fan ha spiegato che la frase è stata usata da tutte le persone che amano Morbius e Smith, un po' a sorpresa, si è subito autoescluso da quel gruppo. Quando il fan ha poi chiesto come se la sarebbe cavata il suo personaggio di Morbius, Milo nella Westeros di House of the Dragon, l'attore ha risposto: "È un vampiro, quindi lotterebbe con questa cosa" e poi, con un pizzico di serietà, proprio in merito al film Sony, per mostrare il suo disappunto ha aggiunto: "Sono felice che tu abbia visto un film completamente diverso da quello che ho visto io".

Morbius è tornato al cinema ma a quanto pare, Matt Smith non sembra aver proprio apprezzato questa pellicola a cui ha preso parte. Chissà se in qualche modo l'attore riuscirà a rivalutarla.