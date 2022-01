Matt Smith e Morfydd Clark protagonisti del folk horror Starve Acre

Come riportato da Variety, Matt Smith e Morfydd Clark saranno i protagonisti di Starve Acre, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Andrew Michael Hurley, pubblicato nel 2019 e attualmente ancora inedito in Italia. Si tratta di un film appartenente al genere rinato del folk horror e alla regia troveremo Daniel Kokotajlo.

Di seguito, ecco la sinossi del film riportata da Variety: Ambientata nella loro proprietà famigliare di Starve Acre, nella campagna inglese degli anni '70, la storia racconta di Richard e Juliette, che vedono la loro vita disintegrarsi quando il figlio Ewan comincia a comportarsi in maniera molto strana. L'ex-coppia felice si ritroverà sempre più distante quando Richard si lascerà coinvolgere dal folklore locale convincendosi pure di un mito che afferma che la quercia nel loro terreno abbia poteri soprannaturali. Juliette cercherà invece conforto nella comunità locale. Proprio quando sembra possibile una riconciliazione tra i due, "forze oscure e sinistre" si infiltreranno tra le loro mura, fino a un'inaspettata scoperta.

Attualmente in fase di pre-produzione, le riprese di Starve Acre dovrebbero avere inizio la prossima primavera con un'uscita probabilmente fissata per il 2023. Il regista, Kokotajlo, il quale firma anche la sceneggiatura tratta dal romanzo di Andrew Michael Hurley, è noto per il film Apostasy uscito nel 2017.

Rivedremo prossimamente Matt Smith in House of the Dragon, serie prequel di Game of Thrones. Ambientata secoli prima delle vicende narrate nello show originale, la serie spin-off di Game of Thrones racconterà la storia della casata dei Targaryen. Recentemente anche Peter Dinklage ha commentato il prequel e l'idea di questo nuovo show targato HBO.

L'ultimo film nel quale ha recitato Smith è Ultima notte a Soho di Edgar Wright. Morfydd Clark è invece nota per l'horror Saint Maud e la serie His Dark Materials, nella quale è apparsa in alcuni episodi.