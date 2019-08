Matt Smith, Anya Taylor-Joy e viaggi nel tempo nelle foto dal set di Last Night in Soho?

Ora che c'è finalmente una data di uscita per Last Night in Soho, l'attesa per il nuovo film scritto e diretto dall'acclamato regista Edgar Wright inizia ad aumentare.

Per ingannarla ci arriva in aiuto il Daily Mail, che nelle scorse ore ha pubblicato delle foto esclusive dal set londinese del film: nelle immagini possiamo vedere i due protagonisti Matt Smith e Anya Taylor-Joy con indosso abiti anni '60.

Fra i due, come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, scatta anche un bacio, il che potrebbe far presumere che i loro personaggi siano degli amanti. Ma cliccando sul link della fonte, che trovate come al solito in basso, troverete le decine di immagini pubblicate dal Mail, tra le quali anche la comparsa di Thomasin McKenzie: la particolarità è che la McKenzie indossa abiti quasi identici a quelli della Taylor-Joy, con lo stesso tipo di parrucca, ma con lo stile del XXI secolo.

Una fonte che ha parlato con Collider ha spifferato infatti che il film dovrebbe essere ambientato in due epoche diverse, quella presente e quella degli anni '60: la Taylor-Joy sarà la protagonista negli anni '60, mentre la McKenzie interpreterà una studentessa di moda nella story-line ambientata ai giorni nostri.

"Ho sentito che Smith interpreterà una sorta di manager per la Taylor-Joy, anche se non è chiaro se lei sarà un'attrice, una cantata o qualcos'altro" sono state le parole della fonte.

Parlando con Empire del film, Wright ha invece dichiarato: "Mi sono reso conto di non aver mai girato un film sul centro di Londra, in particolare Soho, nonostante lavori nel mondo del cinema da circa 25 anni. Con Hot Fuzz e Shaun Of The Dead ho fatto film sui luoghi in cui ho vissuto. Questo film parla della Londra in cui sono esistito."

Per altre informazioni guardate il logo ufficiale di Last Night in Soho.