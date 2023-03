Matt Ruskin e il curioso legame con lo Strangolatore di Boston

Esorcizzare una storia da brivido è possibile?Matt Ruskin ci è riuscito con la sua pellicola incentrata sul famoso serial killer soprannominato lo strangolatore di Boston.

Il film, in uscita proprio il 17 marzo su Disney+, segue gli efferati crimini dietro il punto di vista delle giornaliste che hanno investigato e portato alla cattura dello strangolare di Boston. Lo Strangolatore di Boston vede Keira Knightley nei panni della giornalista Loretta McLaughlin. Carrie Coon invece è Jean Cole. Le due donne combatteranno il sessismo nell'ambiente giornalistico e giudiziario mettendo la parola fine agli omicidi dello strangolatore di Boston. Una storia che riesce a parlare di donne da punti di vista differenti tra media e indagine come affermiamo nella nostra recensione su Lo Strangolare di Boston.

Nel corso di un'intervista al magazine The Wrap, il regista Matt Ruskin ha raccontato come la scelta di concentrare il film sulla figura del violento serial killer non sia stata un caso bensì affondi le radici nella vita privata di Ruskin. "Non sapevo molto del caso bensì fossi nato e cresciuto a Boston. Non appena ho iniziato a leggere qualcosa di più approfondito sullo strangolatore di Boston sono rimasto molto colpito: la vicenda è ricca di colpi di scena, il caso è estremamente complicato e contraddittorio. Con queste premesse non poteva che venire fuori un film avvincente. Inoltre, ho scoperto di non essere l'unico a non conoscere la vera storia dietro la cattura del serial killer, come se effettivamente il caso fosse stato tenuto nascosto in qualche modo".

Matt Ruskin è originario della città dove si sono svolti i terribili omicidi narrati nel film: sapevate che il regista ha vietato agli attori di adoperare l'accento di Boston? La storia dietro la cattura di uno dei serial killer più spietati degli anni Sessanta è disponibile in streaming dal 17 marzo 2023 su Disney+.