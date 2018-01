Matt Reeves svela nuovi dettagli sullo sviluppo di The Batman

Il botta e risposta tenutosi alla fine di Dicembre tra Jeff Goldsmith e il registaha riservato interessanti aggiornamenti sullo stato di lavorazione di The Batman

Il commento di Reeves a tal proposito farà tirare un sospiro di sollievo per quanti erano preoccupati a causa di voci non proprio rosee sul progetto:

"L'elaborazione della storia è giunta al termine, adesso sto abbozzando lo script".

Questa fase in cui dunque si ritrova attualmente il regista e sceneggiatore di The Batman permetterà allo studio di avere un'idea sulla struttura del film e sul filone narrativo preso in considerazione per questo nuovo episodio sul Cavaliere Oscuro. Sebbene i rumour su chi prenderà in mano il ruolo di Bruce Wayne / Batman, in sostituzione di Ben Affleck, siano ancora in circolazione, è bene precisare che allo stato attuale non ci sono dichiarazioni ufficiali per cui ritenere che Affleck non debba ritornare ad indossare il mantello del supereroe di Gotham.

Sappiamo, inoltre, che la visione di Reeves sul protagonista si incentrerà sulla sua versione detective, ispirata ai thriller di Alfred Hitchcock. Paragonando questa scelta narrativa, presa in considerazione in riferimento ai precedenti stand-alone su Batman, essa rappresenterebbe certamente una svolta nell'ambito dei racconti cinematografici finora sviluppati.

Voi quale aspetto vorreste vedere sul grande schermo? Ditecelo nei commenti!